Üniversite Adayları İnegöl Belediyesi denemesinde ter döktü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üniversite Adayları İnegöl Belediyesi denemesinde ter döktü

Bültenler - Haberler | Güncel
Üniversite Adayları İnegöl Belediyesi denemesinde ter döktü

İnegöl Belediyesi, Nöbetçi Kitaphanelerde yoğun bir hazırlık dönemi geçiren üniversite adayları için gerçeğini aratmayan bir deneme sınavı gerçekleştirdi.

İNEGÖL, BURSA (Bültenler) - İnegöl Belediyesi, Nöbetçi Kitaphanelerde yoğun bir hazırlık dönemi geçiren üniversite adayları için gerçeğini aratmayan bir deneme sınavı gerçekleştirdi.

Hayata geçirdiği Nöbetçi Kitaphanelerle öğrencilere konforlu çalışma alanları sunan ve geleceğe hazırlanan gençlere destek olan İnegöl Belediyesi, bu yıl bir yeniliği daha ortaya koydu. Nöbetçi Kitaphanede üniversite adayları için deneme sınavı gerçekleştirildi. Hafta sonu yapılan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) denemesinde 88 öğrenci ter döktü.

28 Kasım Pazar günü 10.15'te başlayan İnegöl Belediyesi denemesi öncesi sınav tüm detaylarıyla ele alınarak gerçeği aratmayan bir hazırlık yapıldı. Öğrencilerin kendilerini sınavda gibi hissetmeleri adına her detay düşünüldü. Sınava katılan öğrencilere; kalem, silgi, kalemtıraş ve şeker İnegöl Belediyesi Nöbetçi Kitaphanesi tarafından temin edildi. 10.15'te başlayan sınav 12.30'da son buldu. 88 öğrenci, kendileri için hazırlanan deneme sınavında; 40 Türkçe, 25 Sosyal Bilimler, 40 Temel Matematik ve 20 Fen Bilimleri olmak üzere 135 soru cevapladı.

Lodos simit tezgahını devirdi, simitçi ağır yaralandı

Lodos simit tezgahını devirdi, simitçi ağır yaralandı

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title