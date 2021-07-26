Üniversite adayları için tercih kılavuzu yayınlandı

Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçlarının açıklanmasına çok az bir süre kaldı.

Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçlarının açıklanmasına çok az bir süre kaldı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar için bu kez sınav kadar önemli olan tercih maratonu başlayacak. Altınbaş Üniversitesi Rehberlik Merkezi, tercih dönemindeki üniversite adayları için önemli tavsiye ve uyarıların yer aldığı bir tercih kılavuzu yayınladı.

Tercih sürecinin titiz araştırmalar yapılarak geçirilmesi gerektiğinin vurgulandığı kılavuzda profesyonel bir şekilde hazırlanmış ve yerleşmeyi etkileyen pek çok etkenin göz önüne alınarak oluşturulan bir tercih listesinin, adayın sıralamasının tutmadığını düşündüğü okullara dahi yerleşmesini sağlayabileceği belirtildi. Tercih edilecek üniversitenin akademik kadrosu, burs imkanları, Erasmus ve Farabi değişim programlarına katılımı, çift ana dal ve yan dal programları hakkında bilgi sahibi olunmasının önerildiği kılavuzda doğru tercih için teknik bilgiler sıralandı.

"TERCİH YAPARKEN PUAN DEĞİL SIRALAMA BAZ ALINMALI"

Tercih yaparken geçen yılın puanlarının yanıltıcı olabileceğine vurgu yapılan kılavuzda, "Tercih listesini düzenlerken bir sene önceye ait olan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanlar Kılavuzu adaylar için önemli bir rehberdir. Ancak bilinmeli ki hiçbir zaman bu yılın puanlarıyla geçen yılın puanları birebir örtüşmeyecektir. Bu yüzden tercih yaparken lütfen sıralamalarınızı göz önüne alarak listenizi oluşturun… Puanınız tercih etmek istediğiniz bölüme yetebilir fakat sıralamanız uygun değilse yerleşme ihtimalinizin düşük olduğunu unutmayın" ifadelerine yer verildi.

Sıralamaya bakmanın tercih döneminde önemli olduğunun altının çizildiği açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Lisans (4 Yıllık), Ön Lisans (2 Yıllık) fark etmeksizin sıralamaya bakmaktan vazgeçmeyin. Bazı sosyal medya hesapları 2 yıllıklar için puan dese de en sağlıklı tercihin sıralama ile yapıldığını unutmayın. Tercihlerde özel koşulları okumadan seçim yapmayın. Sizler için verilen bu bilgilerin hem tercih dönemi hem de kayıt dönemi için önemli olduğunu unutmayın. Tercih ettiğiniz bölümlerin yanında özel koşullar sütunu ve kılavuzun ayrı bir bölümünde özel koşul maddelerinin açıklamaları bulunmaktadır. Kampüs adresinden, yabancı dil ayrımına ve ücret politikasına kadar pek çok kriterden bahsedilen özel koşulları mutlaka inceleyin."

"SIRALAMASI DAHA YÜKSEK OLAN BÖLÜMLERİ YAZIN"

Sıralama aralıklarının geniş tutulabileceğinin aktarıldığı kılavuzda, "Sıralamanızın tutmadığı, ancak çok istediğiniz 2-3 bölümü, başarı sırası sizden yüzde 15-30 daha yukarıda görünse de yazın. İdeal tercih sıralamanız bu 2-3 tercihten sonra gelmeli, bu tercihlerden sonra ideal tercih sıralaması yapılmalıdır. Ancak, 'Mutlaka bir yükseköğretim programına yerleşmeliyim' diyorsanız, kendi başarı sıranızın yüzde 50-60 geride başarı sırasına sahip olan yüksek öğretim programlarına da tercih listenizde yer verip kendinizi garantiye almalısınız. Kendi sıralamanızın yüzde 15-30 yukarısından başlayarak tercihlerinizi istek sırasına göre yüzde 50-60 oranında aşağıya indirmeniz yerleşme ihtimalinizi artıracaktır" denildi.

"Tercih listenizde birden fazla bölüm olacak ise, çeşitlilik çok olsun diye çok fazla bölümü listenize almayın. En fazla belirlediğiniz 3 veya 4 bölümü sıralamanıza uygun şekilde listelerinize yerleştirin" denilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

YKS'de 24 tercih hakkı bulunmaktadır. 24 tercihin hepsini doldurmak tüm adaylar için daha sağlıklı olacaktır. Sıralama barajlarını unutmadan listenizi hazırlamanız gerektiğini yeniden hatırlatalım. Tıp: 50 Bin, Hukuk: 125 Bin, Diş Hekimliği: 80 Bin, Eczacılık: 100 Bin, Mühendislik: 300 Bin (Ziraat, Orman, Su Ürünleri Müh. Hariç), Öğretmenlikler: 300 Bin (Pdr Dahil), Mimarlık: 250 Bin… Sıralama barajının altında kalan adaylar, vakıf ve yurt dışı üniversiteleri dahil tercih yapamayacaklardır. Okul 1'inciliği olan adayların okul 1'incilerinin en son yerleştiği sıralama ile ilgili bilgi edinip, ona göre listelerini hazırlamaları daha sağlıklıdır. Ancak okul 1'inciliği kontenjanının sadece lise son sınıf öğrencileri için geçerli olduğu unutulmamalı."

Adaylara, mutlaka bir uzman eşliğinde tercih yapmalarının önerildiği Altınbaş Üniversitesi Rehberlik Merkezi tercih kılavuzunda, bu amaçla okullardaki rehber öğretmenlerden veya eğitim kurumlarındaki uzman kariyer danışmanlarından destek alınabileceği hatırlatıldı. Hayatlarının seçimini yapacak olan üniversite adaylarına, YKS tercih süreci hakkında bilgisi olmayan kişilerin fikir ve yorumlarından uzak durmaları çağrısının yapıldığı kılavuzda, en sağlıklı tercih listesinin, profesyonel bir danışman eşliğinde adayların kendi kararlarıyla oluşturulacağı vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı