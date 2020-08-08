- Üniversite adayları için joker meslek: Mütercim Tercümanlık
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- Üniversite adayları için joker meslek: Mütercim Tercümanlık

- Üniversite adayları için joker meslek: Mütercim Tercümanlık Merakla beklenen 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih süreci 6 Ağustos itibariyle başladı.

08.08.2020 11:19 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:24

- Üniversite adayları için joker meslek: Mütercim Tercümanlık

ANKARA - Merakla beklenen 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih süreci 6 Ağustos itibariyle başladı. Bu kapsamda öğrencilerin tercih yaparken dikkatli olmaları gerektiğini aktaran Atılım Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Berrin Aksoy, "İletişimin gerektiği tüm alanlarda dil bilen ve çeviri becerilerine sahip bir kişi olarak, mezunlarımızın iş bulma alanı oldukça geniştir. Dolayısıyla, mütercim tercümanlık mezunları rahatlıkla yabancı dilin kullanıldığı her alanda çeşitli pozisyonlarda çalışabilir" dedi.

14 Ağustos tarihinde sona erecek olan YKS tercih sonuçları, en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılmış olacak. Öğrencilerin tercih yaparken en çok dikkat ettikleri şeylerden biri de tercih ettikleri bölümden mezun olduktan sonra iş bulabilme olanağı. Bu konu hakkında konuşan ve mütercim tercümanlık bölümü eğitiminin çok alanlı ve çok disiplinli bir eğitim sürecini kapsadığını, dolayısıyla mezunların iş bulma olanaklarının yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Berrin Aksoy, "Mütercim Tercümanlık Bölümü, piyasaya; çeviri yapılan tüm alanlarda, donanımlı, en son teknolojiyi kullanabilen, dil ve çeviri becerilerini en üst düzeyde geliştirmiş, profesyonel iş yaşamı ile ilgili bilgi ve donanım sahibi öğrenciler yetiştirmek amacıyla eğitimini planlamıştır. 1997 yılında kurulan Atılım Üniversitesi olarak da biz, 2010 yılından beri Avrupa Birliği Komisyonu Yazılı ve Sözlü Çeviri Genel Müdürlüğü ilkeleri doğrultusunda çeviri programımızı her sene yenileyerek, başarılı ve okulu bitirdiği zaman üzerine yeni bir derece yapmasına gerek kalmayan çevirmenler yetiştirmekteyiz. Mütercim tercümanlık bir meslek bölümüdür. Dolayısıyla bu bölümü okuyan öğrencilerimiz ellerinde somut olarak yapabilecekleri bir iş ile mezun oluyorlar. Bu bölümün diğer bir amacı da, çeviri dünyasının sadece ülkemizde değil tüm dünyada gerektirdiği, çeviri becerileri dil becerileri, kültür ve çok disiplinli araştırma niteliklerine sahip çevirmenler yetiştirmektir" ifadelerini kullandı.

"Mütercim tercümanlık çok kapsamlı ve çok alanlı bir meslektir"

Mütercim tercümanlık mesleğinin somut bir meslek gurubu olduğu ve bundan dolayı programın da çok boyutlu eğitim verdiğini belirten Prof. Dr. Berrin Aksoy, "Mütercim tercümanlık eğitiminde 3. ve 4. sınıftan sonra çeviri becerilerini geliştirmeye yönelik olarak, alan çalışmaları, terminoloji çalışmaları, teknoloji kullanımı ki teknoloji kullanımı son yıllarda özellikle çeviri anlamında çok gelişti, ve profesyonel iş yaşamının gerektirdiği ve istediği bilgi ve becerileri içeren derslerimiz ağırlıktadır. Bizim programımızdaki hedefimiz; bilgisayar destekli çeviri programları, makine çevirileri, bütün bunları kullanan ve ayrıca bilgisayar donanımları ile terminoloji çalışması yapabilen, bilgisayar ve teknolojinin kendine sunduğu tüm imkanlardan nasıl faydalanacağını bilen çevirmenler yetiştirmek. Dolayısıyla programımız AB tarafından yönetilen projelerin de bir üyesi olduğu için tamamen Avrupa'daki mütercim tercümanlık eğitimlerine entegre olmuş durumda. Avantaj olarak diğer dil bölümlerine göre, somut bir eğitim ve somut bir meslek kazandırması, diğer dil alanlarında da çalışabilecek becerileri geliştirmesi, örneğin mezunlarımız pedagojik eğitim alarak öğretmenlik yapabilir, istiyor ise edebiyat alanına yönelebiliyor, yayıncılık, düzeltmenlik yapabiliyor,uluslararası ilişkiler alanında, basın, gazetecilik, diplomasi, finans gibi alanların uluslararası ilşkiler bölümlerinde çalışabiliyorlar.. Yani iletişimin gerektiği tüm alanlarda üst düzeyde dil bilgisine sahip, çeviri becerilerine, geniş bir genel kültür ve alanlara göre terminoloji birikimine sahip bir kişi olarak mezunlarımızın iş bulma alanı oldukça geniştir. Çok iyi yabancı dil bilgisinin gerektirdiği her alanda çalışabilir. Mutlaka çeviri olması gerekmez çalıştığı alanda. Dil bilen eleman olarak; bankalara, devlet dairelerine, uluslararası kuruluşlara girebilir ve bir iletişim uzmanı olarak çalışabilir." diye konuştu.

"Mütercim tercümanlar güncel olayları takip etmeli"

Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencisinin araştırma yapmaya çok meraklı olması gerektiğini, genel kültürünü çok geliştirmesi gerektiğini, çok okuması gerektiğini bununla birlikte de gündemi çok yakından takip etmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Aksoy, "Mütercim tercümanlık öğrencilerinin dünyada neler olup bittiğini bilmesi gerekir. Mesela en son Lübnan'da patlama oldu. Bizim öğrencimiz bu patlama ile ilgili okula geldiği gün hemen, o olayla ilgili her türlü bilgiyi İngilizce ve Türkçe olarak sınıfta çalışır. İngilizceyi Türkçeye, Türkçesini de İngilizceye çevirir. Ama bunu uygun terminoloji kullanımı ile uygun dil bilimsel ifadeler ile gerçekleştirir. Dolayısıyla öğrencimiz sabah kalkıp da televizyonda, ajanslarda bir olay gördüğü zaman hemen onun üzerine eğilip onu araştırmalı. Yani araştırmaya, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye çok yatkın olmalı" şeklinde konuştu.

Ayrıca mütercim tercümanlık bölümünde eğitim alan öğrencilerin dış dünyaya oldukça açık ve uluslararası kişilik kazanmış bireyler olduğuna değinen Aksoy, mezunların tüm coğrafyalara açık, insanların tümü ile kolay iletişim kurabilen kişiler olarak mezun olduklarını belirtti.

Çeviri eğitiminin yazılı ve sözlü çeviri olmak üzere iki koldan devam ettiğini belirten Aksoy, sözlü çeviri için simültane (anında) çeviri laboratuvarı kullandıklarını aktardı. Ayrıca, Atılım Üniversitesi'nde yer alan simültane çeviri laboratuvarında 5 tane simültane çeviri kabini olduğuna değinen Aksoy, yurtiçi veya yurtdışında gerçekleşen herhangi bir olayı laboratuvarda yer alan perdeden anında öğrencilere izleterek kabinlerden çeviri yapılmasını ve masalarda yer alan sistem ile dinlenmesini, anında ya da ardıl çeviri yapılmasını sağladıklarını aktardı. Mütercim Tercümanlık Bölümü için bu tür laboratuvarın olmazsa olmaz olduğuna da değinen Aksoy, bu bölümü tercih edecek öğrencilerin gidecekleri üniversitelerdeki teknolojik ve bilimsel alt yapısını da araştırmaları gerektiğini söyledi.

- Üniversite adayları için joker meslek: Mütercim Tercümanlık

Kaynak: İHA

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