Üniversite 3D yazıcı ile siperlik üretiyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Üniversite 3D yazıcı ile siperlik üretiyor - Haber
Yalova

Üniversite 3D yazıcı ile siperlik üretiyor

Üniversite 3D yazıcı ile siperlik üretiyor Yalova Üniversitesi'nden sağlık çalışanlarına ücretsiz siperlik Yalova Üniversitesi Yalova Meslek Yüksek Okulu'nda bulunan 3D yazıcı laboratuvarı okulun kapalı olmasına rağmen tam kapasite çalıştırılarak, sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan...

03.04.2020 17:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:00
Üniversite 3D yazıcı ile siperlik üretiyor

Üniversite 3D yazıcı ile siperlik üretiyor

Yalova Üniversitesi'nden sağlık çalışanlarına ücretsiz siperlik

YALOVA - Yalova Üniversitesi Yalova Meslek Yüksek Okulu'nda bulunan 3D yazıcı laboratuvarı okulun kapalı olmasına rağmen tam kapasite çalıştırılarak, sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan siperlikleri üretiyor.

Yalova Üniversitesi korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan siperliklerin temini için tüm imkanlarını seferber etti. Okulun korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olmasına rağmen Yalova Meslek Yüksek Okulu'ndaki 3D laboratuvarı kapatılmadı. Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci'nin talimatı ile harekete geçen laboratuvarda sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan siperlik üretimi başladı. 3D yazıcı kullanılarak günde 15 haftada 100 adet üretilen siperlikler Yalova Devlet Hastanesi ve diğer sağlık kurumlarına ücretsiz olarak gönderilmeye başlandı. Yalova Meslek Yüksek Okulu'nun 3D laboratuvarını gezen ve burada öğretim üyesi Dr. Mahmut Bingöl ve öğretim üyesi Dr. Recep Özcimder'den bilgiler alan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, "Biz bu laboratuvarı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın desteği ile kurduk. Bu atölye aslında eğitim öğretim amaçlı aparatları da üretmek amaçlı kuruldu. Ama içinden geçtiğimiz bu günlerde siperlik üretimine başladık. Çok ihtiyaç duyuluyordu. Bunu daha da hızlandıracağız. Sağlık personellerimize bu siperlikleri gönderiyoruz ve bunun için hiçbir ücret de talep etmiyoruz. Bu maskeler ayrıca temizlenebilir malzemelerden üretildi. Bu anlamda da tek kullanımlık siperliklerden daha uzun ömürlüler" dedi.

Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci gerektiği kadar üretim yapılacağını ve bu konuda da üniversite olarak tüm gideri yine kendilerinin karşılayacağını dile getirdi.

Üniversite 3D yazıcı ile siperlik üretiyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Üniversite 3D yazıcı ile siperlik üretiyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok Haber
Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok
Koronanın bulaştırıcılığını gözler önüne seren sözler: Bir vaka 257 kişiye bulaştırdı Haber
Koronanın bulaştırıcılığını gözler önüne seren sözler: Bir vaka 257 kişiye bulaştırdı
Türkiye'de koronavirüs 425 can aldı, vaka sayısı 20 bini aştı Haber
Türkiye'de koronavirüs 425 can aldı, vaka sayısı 20 bini aştı
Koronavirüs sebebiyle bir yaş grubuna daha sokağa çıkma yasağı geliyor Haber
Koronavirüs sebebiyle bir yaş grubuna daha sokağa çıkma yasağı geliyor
'Keşke erkek arkadaşımla karantinaya girseydim' diyen tenisçi, kendini dağlara vurdu Haber
"Keşke erkek arkadaşımla karantinaya girseydim" diyen tenisçi, kendini dağlara vurdu
Ablasından tokat yiyen Kim'in yüzündeki makyaj duvara sıçradı Haber
Ablasından tokat yiyen Kim'in yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor
Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor
Koronavirüsle savaşan 3 çocuk annesi hemşire hayatını kaybetti
Koronavirüsle savaşan 3 çocuk annesi hemşire hayatını kaybetti
Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti
Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor
Koronavirüs ile ilgili Afrika'da yayılan yalan haberler: Sakal kesmek iyi geliyor, siyah ciltlere bir şey olmaz
Koronavirüs ile ilgili Afrika'da yayılan yalan haberler: Sakal kesmek iyi geliyor, siyah ciltlere bir şey olmaz
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi
Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı
Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı
Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
Hakan Aygün sosyal medyadaki 'Ey IBAN edenler' paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı
Hakan Aygün sosyal medyadaki "Ey IBAN edenler" paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı
Op.Dr. Nurettin Mutluergil, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Op.Dr. Nurettin Mutluergil, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'kampanya' cevabı: İBB devletin ta kendisidir
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "kampanya" cevabı: İBB devletin ta kendisidir
Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Prof. Gökhan Hotamışlıgil'den Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi
Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Prof. Gökhan Hotamışlıgil'den Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi
Drogba'dan Fransız doktorun aşı sözlerine tepki: Irkçı ifadeleri şiddetle kınıyorum
Drogba'dan Fransız doktorun aşı sözlerine tepki: Irkçı ifadeleri şiddetle kınıyorum
Talisca'dan Beşiktaş itirafı: Ayrılırken her şeyi düşündüm
Talisca'dan Beşiktaş itirafı: Ayrılırken her şeyi düşündüm
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı
Türkiye Futbol Federasyonu: Ligler, en erken Haziran ayının başında oynanabilecektir
Türkiye Futbol Federasyonu: Ligler, en erken Haziran ayının başında oynanabilecektir
Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına 'Koronavirüs aşısı bulunur' yazısı astı
Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı
İBB, koronavirüsten ölen kişinin cenazesine görevli göndermedi, naaş vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı
İBB, koronavirüsten ölen kişinin cenazesine görevli göndermedi, naaş vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı
Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz
Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Guido Senia Şeyma Subaşı Demet Akalın Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Polis Nisan İtalya
Şu an buradasınız: Üniversite 3D yazıcı ile siperlik üretiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 19:42:45. #1.15#
title