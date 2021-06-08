Unity Esports Orçun 'farewell' Köroğlu'nu Valorant kadrosuna kattı

Unity Esports (ues_team) Orçun 'farewell' Köroğlu (orcnkoroglu) ile anlaştı!

Uzunca bir süre espora ara veren Orçun 'farewell' Köroğlu'nun yeni takımı belli oldu. Unity Esports Orçun 'farewell' Köroğlu ile anlaşmaya vardı.

Başarılı yayıncı ve profesyonel Valorant oyuncusu Orçun 'farewell' Köroğlu Unity Esports Valorant kadrosuna dahil oldu. Organizasyon hesabı üzerinden transferi duyurdu. Yapılan paylaşımda oyuncu için bir hoş geldin mesajı yayınlandı.

Unity Esports son olarak VCT Aşama 2 Challengers 2 turnuvası çeyrek final karşılaşmasında OtherSide Esports'a mağlup olarak turnuvaya veda etmişti. Valorant kariyerine Anatolia Esports ile başlamıştı ve takımdan ayrıldıktan sonra espora uzunca bir ara vermişti.

Unity Esports Valorant Kadrosu

Enes 'RieNs' Ecirli

Arda 'Seulpen' Ayna

Mert 'StaiN' Savaş

Elyesa 'naero' Ecirli

Ömer 'ThorenQ' Merdivan

Orçun 'farewell' Köroğlu

Playerbros ekibi olarak Unity Esports takımına başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros