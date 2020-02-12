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United Volleys: 3-0

SALON: İzmir AtatürkHAKEMLER: Vlatko Ristovski (xx) (Makedonya), Dominik Biegajlo (xx) (İngiltere)ARKASSPOR: Blankenau (xxx), Burak Güngör (xxx), Mustafa Koç (xxx), Adis (xxx), Yiğit (xxx), Matic (xxx), Bravo (xxx), Caner (xx), Mirza (xx), Muhammet (xx)UNITED VOLLEYS: Smith (xx), Krick (xx),...

12.02.2020 21:22 | Son Güncelleme: 12.02.2020 21:23
United Volleys: 3-0

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Vlatko Ristovski (xx) (), Dominik Biegajlo (xx) ()ARKASSPOR: Blankenau (xxx), Burak Güngör (xxx), Mustafa Koç (xxx), Adis (xxx), Yiğit (xxx), Matic (xxx), Bravo (xxx), Caner (xx), Mirza (xx), Muhammet (xx)UNITED VOLLEYS: Smith (xx), Krick (xx), Mrdak (xx), Yanagida (xx), Sol (xx), Valkiers (xx), Toman (xx), Schöps (x), Henning (x)SETLER: 25-21, 25-20, 25-22SÜRE: 76 dakika (25, 25, 26)Avrupa Erkekler CEV Kupası 8'li final turu ikinci maçında Arkasspor, İzmir'de konuk ettiği Alman ekibi United Volleys'i 25-21, 25-20 ve 25-22'lik setlerle 3-0 yenerek çeyrek finalde Galatasaray HDI Sigorta ile eşleşti. Mavi-beyazlılar Almanya'daki ilk maçı da 3-2 kazanmıştı.

- İzmir
Kaynak: DHA
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