UNITAMS ve IGAD, Sudan'daki siyasi anlaşmayı memnuniyetle karşıladı

Birleşmiş Milletlerin (BM) Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) ve Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ve Başbakan Abdullah Hamduk arasında imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

UNITAMS'tan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Burhan ile Hamduk arasında imzalanan anlaşma, ülkenin istikrarını tehdit eden krizin çözümü konusunda bir uzlaşmaya varmak için yapılan ilk adım. Onu memnuniyetle karşılıyoruz. Siyasi geçişin ortaklarının, geçişi insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygı duyarak kapsamlı bir şekilde tamamlamak için çözüm bekleyen sorunları acilen ele almaları gerekecek."

UNITAMS'ın Sudan'a geçiş sürecinde gerekli desteği sağlamaya sürekli hazır olduğu kaydedildi.

IGAD Genel Sekreteri Workneh Gebeyehu ise ordunun bugün Başbakan Hamduk'u görevine iade etmesini, sivil yönetimin yeniden tesis edilmesini ve tutuklu siyasi liderlerin serbest bırakma kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Sudan'da askeri müdahale

Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi, 25 Ekim sabahı güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Sudan Ordusu Komutanı Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Sudan'da Egemenlik Konseyi ile yeniden başbakanlığa getirilen Hamduk, 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından yaşanan yönetim krizini sona erdirmek amacıyla siyasi anlaşmaya imza atmıştı. Anlaşma kapsamında, Burhan, Hamduk'u başbakanlık görevinden azletme kararını iptal etmişti. Başbakanlık Ofisi de Hamduk'un resmen görevine başladığını bildirmişti.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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