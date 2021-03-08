Uniswap (UNI) Coin yorum - 8 Mart - Listede: Uniswap'in UNI'si İlk 10'a Girdi, Neden Yakında 42 $ 'ı Test Edebilir?

Uniswap'in UNI'si% 10'un üzerine çıktı ve hatta ABD Dolarına karşı 34,00 Dolarlık direnci kırdı. Tüm zamanların en yüksek seviyesi 34.60 $ civarında oluştu ve fiyatın daha da artması muhtemel. Uniswap (UNI) Coin yorum - 8 Mart - Listede: Uniswap'in UNI'si İlk 10'a Girdi, Neden Yakında 42 $ 'ı Test Edebilir?

UNİSWAP (UNİ) COİN YORUM

UNI, ABD doları karşısında 30.00 dolar ve 32.00 dolar direnç seviyelerinin üzerinde hız kazandı.

Fiyat 34,00 $ ve 100 basit hareketli ortalamanın (4 saatlik) üzerinde güzel bir şekilde işlem görüyor.

UNI/ USD çiftinin 4 saatlik grafiğinde (Kraken'den gelen veri kaynağı) 28.00 $ 'lık önemli bir düşüş eğilimi çizgisinin üzerinde bir kırılma oldu.

Paritenin yakın vadede 36.50 $ ve 40.00 $ seviyelerine doğru yükselmeye devam etmesi muhtemeldir.

Uniswap'ın UNI'si 34 Dolar'ı Kırdı

30,00 $ 'ın oldukça üzerindeki keskin bir aşağı yönlü düzeltmenin ardından, UNI 20,00 $ seviyesinin yakınında destek buldu. 18.68 $ 'a kadar düşük işlem gördü ve son zamanlarda yeni bir artışa başladı. Pozitif bir bölgeye girmek için 25,00 $ civarında birçok engeli aştı.

28.00 dolarlık direncin ve 100 basit hareketli ortalamanın (4 saatlik) üzerinde net bir kırılma oldu. UNI/ USD paritesinin 4 saatlik grafiğinde 28.00 $ 'lık önemli bir düşüş eğilimi çizgisinin üzerinde de bir kırılma oldu. Boğalar fiyatı 32,00 $ direncinin üzerine bile itti.

Tüm zamanların en yüksek seviyesi 34.50 $ civarında oluştu ve fiyat daha da yükselebilir gibi görünüyor. Anında direnç 36.50 $ seviyesine yakın. 33.17 $ 'dan düşük 18.68 $' a aşağı doğru hareketin 1.236 Fib geri çekilme seviyesine yakın.

Bir sonraki kilit direnç 40,00 $ seviyesine yakın. Boğalar için bir sonraki büyük durak 42.00 dolar olabilir. 33.17 $ 'dan düşük 18.68 $' a aşağı doğru hareketin 1.618 Fib geri çekilme seviyesine yakın.

Dips Destekleniyor mu?

UNI fiyatı 35,00 dolarlık bölgenin üzerine çıkamazsa, daha düşük bir düzeltme yapabilir. İlk büyük destek 32.50 $ ve 32.00 $ seviyelerine yakın.

Ana destek şu anda 30,00 dolarlık bölgenin yakınında oluşuyor. 30.00 dolarlık desteğin altındaki olumsuz bir kırılma, 27.50 dolarlık desteğe doğru bir itme için kapıları açabilir. Daha fazla kayıp, muhtemelen fiyatı 25,00 dolarlık bölgeye yönlendirebilir.

Teknik Göstergeler

4 Saatlik MACD - UNI/ USD için MACD, yükseliş bölgesinde ivme kazanıyor.

4 Saatlik RSI (Göreceli Güç Endeksi) - UNI/ USD için RSI 70 seviyesinin oldukça üzerindedir.

Başlıca Destek Seviyeleri - 32.50 $, 30.00 $ ve 27.50 $.

Ana Direnç Seviyeleri - 35.00 dolar, 36.50 dolar ve 40.00 dolar.