Unisoft ve PlayStation'ın ardından Xbox indirimleri de başladı | Son gün 15 Şubat!

Xbox, oyunlarda indirimlerin başladığını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Ubisoft ve PlayStation'ın yaptığı indirimlerin arkasında kalmak istemeyen firma, digital mağazası üzerinden yüzde 60'a kadar varan fırsatları oyunseverlere sundu. Xbox indirimli oyunları neler? Xbox Ay Takvimi Yeni Yıl İndirimi etkinliğinde yer alan oyunlar...