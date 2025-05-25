Union Saint Gilloise Gent CANLI nereden izlenir? Belçika Union Saint Gilloise Gent maçı ne zaman?

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UNİON SAİNT GİLLOİSE GENT MAÇI HANGİ KANALDA?

St.Gilloise ile KAA Gent arasındaki Belçika Pro League maçı, Tuttur TV, TV 8 Buçuk, Exxen kanallarından canlı maç izlenebilecek.

UNİON SAİNT GİLLOİSE GENT MAÇI SAAT KAÇTA?

Union Saint Gilloise Gent maçı, 25 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Union Saint Gilloise Gent maçı, saat 19:30'da başlayacak.

UNİON SAİNT GİLLOİSE GENT MAÇI KAÇ KAÇ?

St.Gilloise ve KAA Gent, karşı karşıya geleceği Belçika Pro League maçı, Brusel'da, Stade Joseph Marien Stadyumu'nda oynanacak.

Union Saint Gilloise Gent maçı henüz başlamadı.