Unimog askeri araçlar Elazığ'da depremzedeler için görevde
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Unimog askeri araçlar Elazığ'da depremzedeler için görevde

Jandarmanın Unimog askeri araçları, Elazığ'da depremzedelerin eşyalarının taşınmasında kullanılmak üzere görevlendirildi.

08.02.2020 10:53 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:53
Unimog askeri araçlar Elazığ'da depremzedeler için görevde

Jandarmanın Unimog askeri araçları, 'da depremzedelerin eşyalarının taşınmasında kullanılmak üzere görevlendirildi.


24 Ocak'taki meydana gelen 6.8'lik depremin ardından depremzedelerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bu kapsamda eşyalarını taşıyacak araç bulmakta zorlanan ağır hasarlı ev sahiplerinin yardımına Jandarma Genel Komutanlığına ait Unimog marka askeri kamyonetler yetişti. Ankara'dan Elazığ'a getirilen araçların depremzedelerin eşyalarının şehir içinde taşınmasında kullanılarak görev alacağı belirtildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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