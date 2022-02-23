UNİLİG Buz Hokey Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

UNİLİG Buz Hokey Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başladı

AA, Muhammet Mutaf - Spor
 - Güncelleme:
UNİLİG Buz Hokey Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başladı

UNİLİG Buz Hokey Türkiye Şampiyonası, 11 üniversiteden yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla Erzurum'da başladı.

ERZURUM (AA) - UNİLİG Buz Hokey Türkiye Şampiyonası, 11 üniversiteden yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla Erzurum'da başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Yakutiye'deki 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu ve 500'lük Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen organizasyon, 27 Şubat Pazar günü sona erecek.

Federasyonun buz hokeyi teknik kurul üyesi Levent Çakmur, yaptığı açıklamada, "11 farklı üniversiteden 10 erkek ve 8 kadın takım mücadelelere katılıyor. Yaklaşık 200 sporcunun katıldığı UNİLİG müsabakalarında bu yıl katılım, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın büyük destekleri ve federasyon başkanımızın katkılarıyla tüm masraflar karşılandığı için yüksek. Üniversite öğrencilerimiz çok memnunlar. Müsabakalar bugün başladı ve 5 gün sürecek. Şampiyonayı pazar günü final müsabakalarıyla sonlandıracağız." ifadelerini kullandı.

AA / Muhammet Mutaf - Spor

Buz Hokeyi, Erzurum, Türkiye, Hokey, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title