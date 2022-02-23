UNİLİG Buz Hokey Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başladı

ERZURUM (AA) - UNİLİG Buz Hokey Türkiye Şampiyonası, 11 üniversiteden yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla Erzurum'da başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Yakutiye'deki 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu ve 500'lük Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen organizasyon, 27 Şubat Pazar günü sona erecek.

Federasyonun buz hokeyi teknik kurul üyesi Levent Çakmur, yaptığı açıklamada, "11 farklı üniversiteden 10 erkek ve 8 kadın takım mücadelelere katılıyor. Yaklaşık 200 sporcunun katıldığı UNİLİG müsabakalarında bu yıl katılım, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın büyük destekleri ve federasyon başkanımızın katkılarıyla tüm masraflar karşılandığı için yüksek. Üniversite öğrencilerimiz çok memnunlar. Müsabakalar bugün başladı ve 5 gün sürecek. Şampiyonayı pazar günü final müsabakalarıyla sonlandıracağız." ifadelerini kullandı.