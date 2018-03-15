Unilever, Londra'daki Yönetim Merkezini Rotterdam'a Taşıyor

Dünyanın önde gelen gıda, bakım ve temizlik maddesi üreticilerinden Unilever, İngiltere'nin başkenti Londra'daki yönetim merkezini Hollanda'nın Rotterdam şehrine taşıma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, yönetim kurulu kararıyla 1930'dan bu yana Londra ve Rotterdam'da iki yönetim merkezi bulunan şirketin, artık Rotterdam'daki tek merkezden yönetileceği bildirildi.

Kararın, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış süreci (Brexit) ile ilgisi olmadığı belirtilen açıklamada, yönetim merkezinin Rotterdam'a taşınmasının İngiltere'deki çalışanları etkilenmeyeceği kaydedildi.

Unilever'in İngiltere'de 7 bin 300, Hollanda'da 3 bin 100 çalışanı bulunuyor.