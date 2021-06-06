Üniler ne zaman açılacak? Üniversiteler açılacak mı?
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Üniler ne zaman açılacak? Üniversiteler açılacak mı?

Üniler ne zaman açılacak? Üniversiteler açılacak mı?
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Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıklama yaptı. Vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi de Üniversiteler ne zaman açılacak? Tarihi belli oldu mu? 31 Mayıs Kabine Toplantısı kararları sonucu! oldu. Okullarda yüz yüze eğitim kararı alınmasının ardından gözler üniversitelere çevrildi. 2021-2022 eğitim döneminin başlayacağı tarih Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniler ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı...

Üniler ne zaman açılacak? Tüm öğrenim yılını neredeyse evlerinde geçiren öğrencilerin cevabını merakla beklediği "Üniversiteler ne zaman açılacak" sorusu yanıt buldu. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada üniversiteler için de "Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır." dedi.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır."

KÖY VE SEYREK NÜFUSLU YERLEŞİMLERDE 5 GÜN

*Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı başlanacaktır.

OKULLAR 2 TEMMUZ'DA KAPANACAK

*Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleşecektir. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran sonrası normalleşme adımlarının ele alındığı Kabine sonrası konuşuyor. Erdoğan, "Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecek" dedi.

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