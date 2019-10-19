ÜNİKOP'ta dönem başkanlığı Kırşehir'in

19.10.2019 14:36

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'nın, 13 üniversitenin üyesi olduğu Konya Ovası Projesi Üniversiteler Birliği (ÜNİKOP) 2020 Dönem Başkanlığına seçildiği bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırıkkale'de düzenlenen ÜNİKOP 7. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu'nun ardından bölge üniversite rektörlerinin katıldığı toplantıda ÜNİKOP 2020 Dönem Başkanlığına KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya seçildi.

Dönem Başkanlığını değerlendiren Karakaya, ÜNİKOP'un 13 üye üniversitesi, 10 bini aşkın öğretim görevlisi ve 350 bin öğrencisi ile büyük bir çalışma alanı olduğunu ifade etti.

Üniversitelerin ihtisaslaştıkları alanlara yönelik ilave kaynaklar üreterek, bölgesel kalkınmaya destek vermeyi hedeflediklerini vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Üniversiteler arasında eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme iş birliğinin yanı sıra üniversitelerin sanayi ile etkileşimine de katkı sağlayacak çalışmalar içinde olacağız. Türkiye'nin daha fazla gelişmesi ve ilerlemesi için üzerimize düşen görevi hep birlikte yerine getireceğiz. Şehrin, bölgenin ve ülkenin ihtiyacına yönelik projeler üreterek kalkınmaya fayda sağlayacağız. Dönem başkanlığı görevini üstlenmekten gurur duymaktayız. Üstlendiğimiz her sorumluluğu başarılı şekilde yürüttüğümüz gibi dönem başkanlığı görevini de en iyi şekilde yürüteceğiz."

Kaynak: AA