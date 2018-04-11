Ünikop-2018 Dönem Başkanlığı Stratejik Kurul Toplantısı Neü'de Yapıldı

KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği'nin (ÜNİKOP) 2018 Dönem Başkanlığı Stratejik Kurul Toplantısı ve ÜNİKOP Üniversite Koordinatörleri Toplantısı, Dönem Başkanlığını yürüten Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ)'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıda ilk olarak ÜNİKOP 2018 Sempozyumu'na dair fikir alışverişinde bulunuldu. 26-28 Ekim tarihleri arasında yapılması planlanan sempozyum için Endüstri 4.0 ve bölgesel kalkınma öncelikli olarak; yenilenebilir enerji, ilaç sanayi, otomotiv sanayi, tarım ve kırsal kalkınma, sosyal ve beşeri kalkınma, savunma sanayi ve turizm başlıkları ile sosyal ve kültürel varlıkların korunması başlıklarından seçim yapılması benimsendi. Alanında dünya çapında tanınan bilim insanları da davetli konuşmacı olarak sempozyuma katılacak.

Birlik üniversitelerinin dönem başkanlığından talep ettiği çalışmalar, düzenlemek istedikleri teknik toplantı ve eğitim konuları, öğrenci birliğinin sağlanmasına dair çalışma önerileri gibi konularda da fikir alışverişinde bulunulmasının ardından program sona erdi.

Programa NEÜ Rektörü ve ÜNİKOP Dönem Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, üniversitelerin rektör yardımcıları ve ÜNİKOP Koordinatörleri katıldı. - KONYA