Unifree yönetimine üst düzey atama

25.09.2019 11:03

Türkiye seyahat perakendesini İstanbul Havalimanı'ndan dünyaya açan Unifree'nin İstanbul'daki ticari operasyonlarını, sektörün dünya çapında en deneyimli isimlerden biri olan Ian Foster yönetecek. Foster, Unifree'nin Ticari Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Dünyanın önde gelen duty free perakende şirketlerinde üst düzey yöneticilik yapan ve uluslararası birçok havalimanında ticari operasyonları başarıyla yürüten Ian Foster, yeni görevi kapsamında Unifree Duty Free'nin İstanbul'daki tüm perakende operasyonlarının yönetiminden sorumlu olacak.

Unifree Ticari Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Chief Commercial Officer) Ian Foster, "Hem Türkiye'de hem de Unifree çatısı altında olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye'deki seyahat perakendesi dinamiklerini, geleneksel duty free mağazacılığı anlayışının ötesine geçerek yeniden yorumlayacak ve dünya çapında markalarla büyümemizi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler