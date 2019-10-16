Üniformalı öğrencilerden Mehmetçik'e destek mektubu

16.10.2019 13:27

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ilkokul öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için Mehmetçik'e mektup yazdı.

Cumhuriyet İlkokulunda asker üniforması giyen 3-A sınıfı öğrencileri, harekatta görevli Mehmetçik'e desteklerini anlatan mektuplar yazdı ve şiirler okudu.

Mektuplar, okul idarecileri tarafından postayla Milli Savunma Bakanlığına gönderildi.

Okul Müdürü Havran Kaya Sökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın önemini bildiklerini, bu nedenle öğrencilere milli birlik bilincini aşılamak için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

3-A sınıfı öğretmeni Esmeray Çalışkan da Mehmetçik'e moral vermek ve onların yanında olduklarını hissettirmek için öğrencilerle bir araya geldiklerini ifade etti.

Mehmetçik için videolar da çektiklerini anlatan Çalışkan, "İnşallah Barış Pınarı Harekatı başarıyla tamamlanır ve Mehmetçik sağlıklı bir şekilde yuvasına döner." dedi.

Edirne

Süloğlu İlkokulu 2/B sınıfı öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e moral vermek için mektup yazdı.

Ardından okul önünde bir araya gelen öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla, "Süloğlu İlkokulu Mehmetçik'in yanında" dövizi taşıdı ve kartondan "Barış Pınarı" yazısı oluşturdu.

Öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Yılmaz, Süloğlu İlkokulu Müdürü Özalp Aktaç, öğretmen Özlem Dömekeli ile Süloğlu Garnizon Komutanlığına yürüdü.

Mehmetçik'e ulaştırılmak üzere 100 öğrencinin yazdığı mektuplar, Garnizon Komutanı Albay Aytuğ Yörüyüş'e teslim edildi.

Kaynak: AA