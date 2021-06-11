Üniformalarıyla dünya evine girdiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üniformalarıyla dünya evine girdiler

Üniformalarıyla dünya evine girdiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'nin Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığını yapan Gökhan Kum ile Düzce İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Teğmen Işıl Göktaş yapılan nikah töreni ile dünya evine girdi.

Düzce'nin Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığını yapan Gökhan Kum ile Düzce İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Teğmen Işıl Göktaş yapılan nikah töreni ile dünya evine girdi. Asker olan çiftin nikah kıyafetleri ise üniformaları oldu.

Düzce'nin başarılı karakol komutanlarından Beyköy Jandarma Karakol Komutanı Gökhan Kum ile Düzce İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Teğmen Işıl Kum, Beyköy beldesinde yapılan nikah töreni ile haytalarını birleştirdi. Çiftin nikahlarını Beyköy Belde Belediye Başkanı Osman Kılıç kıydı. Çiftin şahitliklerini ise İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ile Organize Sanayi Eski Müdürü Selim Yirmibeşlioğlu yaptı.

Nikah törenine üniformalarıyla katılan Kum çiftinin evlilik cüzdanını ise İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya, çifte mutluluklar dileyerek verdi. - DÜZCE

Üniformalarıyla dünya evine girdiler
Üniformalarıyla dünya evine girdiler
Üniformalarıyla dünya evine girdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Miras kalan tarla felaket getirdi! 4 kişinin öldüğü kaza, köy halkını yasa boğdu
Miras kalan tarla felaket getirdi! 4 kişinin öldüğü kaza, köy halkını yasa boğdu
Çifte cinayet! Kocasını ve görümcesini başından vurdu
Çifte cinayet! Kocasını ve görümcesini başından vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Sedat Peker Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Fatma Turgut Selçuk Balcı Burcu Biricik
Spor Diego Ozan Tufan Fatih Terim Roland Garros Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Üniformalarıyla dünya evine girdiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 20:35:22. #1.13#

title