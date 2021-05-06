UNIFM 91.3 ülke müziklerini dinleyicileri ile buluşturuyor
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UNIFM 91.3 ülke müziklerini dinleyicileri ile buluşturuyor

UNIFM 91.3 ülke müziklerini dinleyicileri ile buluşturuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi uygulama birimi olan Radyo Atölyesi UNIFM91.3, pandemi döneminde öğrencileri için yenilikler yapıyor.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi uygulama birimi olan Radyo Atölyesi UNIFM91.3, pandemi döneminde öğrencileri için yenilikler yapıyor. Dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle öğrencilerinden uzakta kalan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Radyo Atölyesi öğrencilerinin hem radyo yayıncılığından uzak kalmayacaklarını, hem de dinleyicilerine yeni program içerikleri sunmaya devam edilebileceklerini düşünerek uzakta olan öğrencileriyle her hafta düzenli olarak dijital ortamlarda toplantılar yapıyor ve program çeşitliliğini arttırıyor.

"Özlenen Özkan'ın önerisi"

Geçtiğimiz haftalarda İletişim Fakültesini ziyaret eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, fakülteyi ve uygulama birimlerini gezdikten sonra UNIFM91.3'de canlı yayına katılarak Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine mesajlar vermiş, onlarsız kampüsün tadının olmadığını belirtmişti. Canlı yayın sonrasındaki konuşma esnasında Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Neden ülke müziklerine el atmıyorsunuz. Ülke müziği programı ile ele alınan ülke hakkında pek çok bilgiyi dinleyiciler ile paylaşabilirsiniz ve Üniversite Radyosuna bu program ayrı bir hava verecektir" dedi.

"İlk bölüm Latin Amerika"

UNIFM91.3 Genel Koordinatörü Öğretim Görevlisi Suat Erdöl ise Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın program teklifini değerlendirmeye alarak ilk bölümün ülke belirlemesinin Akdeniz Üniversitesi Rektörü tarafından yapılmasını istedi. Rektör Özkan'ın Dünya'nın Ritmi isimli programın ilk bölümü için tavsiyesi ise 'Latin Amerika Müziği' oldu. Dünyanın çeşitli ülkelerine ait müzik kültürlerini dinleyicileriyle buluşturmayı hedefleyen Dünya'nın Ritmi isimli programın yapımcılığını ve sunuculuğunu Cevher Selim Günday üstleniyor.

"Program 7 Mart Cuma günü"

UNIFM91.3 Genel Koordinatörü Öğretim Görevlisi Suat Erdöl, "Dünya'nın Ritmi radyo programı, dünyanın değişen sosyo-kültürel hayatında ve değer kavramı bozulmuş alanlarda yeni bir nefes alma alanı olarak dinleyicileri işitsel ve kültürel olarak çeşitli küçük yolculuklara çıkarmayı hedefliyor. Günümüz zorlu koşullarında hayatımızı her alanda yeniden düzenlediğimiz bu günlerde, sıcak ve samimi yolculuklarla kendinizi dünyanın dört bir yanında bir anda bulabileceğiniz program olan Dünya'nın Ritmi uzaktan yayın yöntemi, kayıt imkanları ve dijital teknolojinin bizlere sağladığı kolaylıklar ile yayın hayatına geçirilmeye çalışılıyor. Her cuma saat 17.00'de UNIFM91.3 frekanslarında Dünya'nın Ritmini bulabileceksiniz. Latin Amerika Müziğinin ele alındığı ilk bölüm 7 Mayıs Cuma günü olacak" şeklinde konuştu.

"23 Nisan programına tam not"

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri program içeriklerini bulundukları şehirlerde ses kayıtlarını alıyor, montaj ve diğer alt yapı hazırlıkları Antalya'da Radyo Atölyesinde yapılıyor. Program içerikleri UNIFM91.3'ün resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşılıyor. Son olarak atölyede 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklar UNIFM mikrofonlarından bayram mesajlarını, sevdikleri şarkı ve şarkıcıların anonslarını uzaktan alınan ses kayıtlarıyla seslendirdiler. 17 çocuğun anonsunun bulunduğu program dinleyicilerden tam not aldı. - ANTALYA

UNIFM 91.3 ülke müziklerini dinleyicileri ile buluşturuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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