Unıfıl'de Devir Teslim

Lübnan Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNIFIL) Komutanı General Michael Beary, düzenlenen törenle görevini İtalyan General Stefano Del Col'e teslim etti.

Lübnan'nın güneyinde yer alan Sur vilayetine bağlı Nakura ilçesindeki UNIFIL merkezinde gerçekleştirilen devir teslim törenine Lübnanlı yetkililerin yanı sıra resmi temaslarda bulunmak üzere dün başkent Beyrut'a gelen İtalya Savunma Bakanı Elisabetta Trenta, İtalya Genelkurmay Başkanı Claudio Graziano ve UNIFIL ülkelerinden büyükelçiler katıldı.

UNIFIL komutanlığı görevini devreden İrlandalı General Beary, UNIFIL'e sağladığı kesintisiz destekten dolayı Lübnan'a teşekkür ederek, "Lübnan ordusunun, ülkenin egemenlik sınırlarını koruma ve güneyde UNIFIL ile operasyonlar gerçekleştirme gücüne tanıklık ettim." dedi.

UNIFIL'in güney bölgesini Lübnan ordusuna bırakabileceği günü görebildiğini söyleyen Beary, 12 yıl boyunca süküneti sürdürmeye gayret ettiklerini ve uluslararası güven ile istikrar için artık Lübnanlı güçlülerin olumlu çalışmalarıyla bunun devam edeceğini kaydetti.

Görevi devralan İtalyan General Del Col de uluslararası toplumun bölgede istikrarı koruma yönündeki çalışmalarında UNIFIL'in ciddi rol aldığını belirtti.

Lübnan'ın güney sınırında 12 yıldan beri süküneti koruduklarını dile getiren Del Col, Lübnan ve halkının güvenliği için bundan sonra da bu yöndeki çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

İrlandalı General Beary'nin ardından UNIFIL komutanlığına atanan Del Col, 2008 yılında UNIFIL bünyesinde Lübnan'da bulunan İtalyan askerler arasında görev yapmış ve 2014-2015 yıllarında ise UNIFIL'de görev yapan İtalyan bölüğe komutan olarak atanmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 7 Ağustos'ta Beary'nin görev süresinin sona ereceğini ve yerine İtalyan General Del Col'un tayin edildiğini duyurmuştu.

UNIFIL'in kuruluşu

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve ülkenin güney kesimini işgal etti.

Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BM Güvenlik Konseyi, Lübnan'ın isteği üzerine, İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetine ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden kurması için yardım etmek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

UNIFIL bünyesinde, 25 Ocak 2018 itibarıyla 41 ülkeden 10 bin 460 asker görev yapıyor. UNIFIL'in sınır güvenliği, insani yardım, ateşkesin denetlenmesi, sınır ihlallerini ve silahlı güçlerin tasfiyesini denetlemek gibi kapsamlı bir görev tanımı bulunuyor.