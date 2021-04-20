Unico Sigorta'da Yeşil Kart Sigortası dönemi başlıyor
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Unico Sigorta'da Yeşil Kart Sigortası dönemi başlıyor

Unico Sigorta'da Yeşil Kart Sigortası dönemi başlıyor
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Unico Sigorta, yurt dışına araçlarıyla çıkacak müşterilerine yeni ürünü olan Yeşil Kart Sigortasını tanıttı.

Unico Sigorta, yurt dışına araçlarıyla çıkacak müşterilerine yeni ürünü olan Yeşil Kart Sigortasını tanıttı.

Unico Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, seyahatini kendi aracıyla yapmayı düşünenler için pasaport ve vize gibi evraklar dışında da zorunlu olan Yeşil Kart Sigortasına artık Unico Sigorta acenteleri üzerinden ulaşmak mümkün kılınıyor.

Yeşil Kart Sigortası yaptıran araç sahipleri kendilerini ve araçlarını yurt dışında risklere karşı koruyarak olası kaza durumunda araç teminatlarının yurt dışında da devam etmesini sağlıyor.

"Uluslararası Motorlu Taşıtlar Sigortası" olarak da bilinen Yeşil Kart Trafik Sigortası, gidilen her ülkede yeni bir sigorta yaptırma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Yeşil kart sistemine dahil ülkelere yapılan seyahatlerde oluşabilecek herhangi bir kaza durumunda karşı tarafın haklarını güvence altına alıyor. Uluslararası niteliğe sahip sigorta, yeşil renkli ve tek format olarak dünya genelinde 47 ülkede kullanılıyor.

Unico Sigorta acentelerinden Yeşil Kart Sigortasını almak için Trafik sigortası ve taşıt ruhsatı ile en yakın acenteye başvuru yapmak yeterli oluyor. Ödenecek ücretler, sigortanın geçerlilik süresine ve araç grubuna göre değişkenlik gösterirken, sigorta bedeli avro üzerinden hesaplanıyor ve düzenlendiği tarihteki Türk lirası kuru üzerinden ödenebiliyor. Unico Sigorta müşterilerine sunduğu avantajlı ödeme koşulları arasına 9 taksit ile ödeme imkanına da yer veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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