Unico Sigorta'da Yeşil Kart Sigortası dönemi başladı
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Unico Sigorta'da Yeşil Kart Sigortası dönemi başladı

Unico Sigorta'da Yeşil Kart Sigortası dönemi başladı
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli sigorta firmalarından Unico Sigorta, portföyüne yurt dışında geçerli trafik sigortası olan Yeşil Kart ürününü ekledi.

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Türkiye'nin önemli sigorta firmalarından Unico Sigorta, portföyüne yurt dışında geçerli trafik sigortası olan Yeşil Kart ürününü ekledi.

Unico Sigorta açıklamasına göre, 1988 yılından günümüze dek Türk sigorta sektörü oyuncularından biri olan Unico Sigorta yurt dışına araçlarıyla çıkacak müşterilerine yeni ürünü olan Yeşil Kart Sigortasını tanıttı. Seyahatini kendi aracıyla yapmayı düşünenler için pasaport ve vize gibi evraklar dışında da zorunlu olan Yeşil Kart Sigortası'na artık Unico Sigorta acenteleri üzerinden ulaşmak mümkün oluyor. Yeşil Kart Sigortası yaptıran araç sahipleri kendilerini ve araçlarını yurt dışında risklere karşı koruyarak olası kaza durumunda araç teminatlarının yurt dışında da devam etmesini sağlıyor.

Açıklamaya göre, "Uluslararası Motorlu Taşıtlar Sigortası" olarak da bilinen Yeşil Kart Trafik Sigortası, gidilen her ülkede yeni bir sigorta yaptırma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Yeşil kart sistemine dahil ülkelere yapılan seyahatlerde oluşabilecek herhangi bir kaza durumunda karşı tarafın haklarını güvence altına alıyor. Uluslararası niteliğe sahip sigorta, yeşil renkli ve tek format olarak dünya genelinde 47 ülkede kullanılıyor.

Unico Sigorta acentelerinden Yeşil Kart sigortasını almak için trafik sigortası ve taşıt ruhsatı ile en yakın acenteye başvuru yapmak yeterli oluyor. Ödenecek ücretler, sigortanın geçerlilik süresine ve araç grubuna göre değişkenlik gösterirken, sigorta bedeli avro üzerinden hesaplanıyor ve düzenlendiği tarihteki Türk lirası kuru üzerinden ödenebiliyor. Ayrıca ödeme koşulları arasına 9 taksitle ödeme imkanına da yer veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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