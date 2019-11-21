UNICEF, YPG/PKK'nın hapiste tuttuğu çocukların akıbetini araştırıyor
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UNICEF, YPG/PKK'nın hapiste tuttuğu çocukların akıbetini araştırıyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Suriye Temsilcisi Fran Equiza, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki cezaevlerinde en az 250 çocuğun bulunduğunu belirtti.

21.11.2019 18:47 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:50
UNICEF, YPG/PKK'nın hapiste tuttuğu çocukların akıbetini araştırıyor

Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Temsilcisi Fran Equiza, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki cezaevlerinde en az 250 çocuğun bulunduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Haber Videosu: UNICEF, YPG/PKK'nın hapiste tuttuğu çocukların akıbetini araştırıyor
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