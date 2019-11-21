UNICEF, YPG/PKK'nın hapiste tuttuğu çocukların akıbetini araştırıyor
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Suriye Temsilcisi Fran Equiza, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki cezaevlerinde en az 250 çocuğun bulunduğunu belirtti.
21.11.2019 18:47 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:50
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Suriye Temsilcisi Fran Equiza, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki cezaevlerinde en az 250 çocuğun bulunduğunu belirtti.
Kaynak: AA
Haber Videosu: UNICEF, YPG/PKK'nın hapiste tuttuğu çocukların akıbetini araştırıyor