UNICEF, Yemenli çocuklar için spor festivali düzenledi
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UNICEF, Yemenli çocuklar için spor festivali düzenledi

20.11.2020 22:23 | Son Güncelleme: 20.11.2020 22:26
UNICEF, Yemenli çocuklar için spor festivali düzenledi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 20 Kasım Dünya Çocuk Günü münasebetiyle Yemen'in Aden kentinde çocuklar için spor festivali düzenledi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 20 Kasım Dünya Çocuk Günü münasebetiyle Yemen'in Aden kentinde çocuklar için spor festivali düzenledi.

UNICEF ile Yemen Gençlik ve Spor Bakanlığının Aden kentinde ortaklaşa düzenlediği etkinliğe Yemenli eski yıldız futbolcular ve çok sayıda çocuk katıldı.

Etkinlik çerçevesinde Aden kentindeki tarihi Sira Kalesi'ne ışıklarla UNICEF'in logosu yansıtıldı.

UNICEF'in Aden Ofis Direktörü Charles Nzuki AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliklerin amacının Dünya Çocuk Günü'nde çocukların oyun oynama ve eğlenme haklarına destek olmak olduğunu söyledi.

Yemen Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordineli olarak Aden'deki çocukları eğlendirerek hayatlarına neşe katmayı istediklerini dile getiren Nzuki, gelecek hafta pazartesi de çocukların eğitim haklarına yönelik çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirtti.

Yemen Gençlik ve Spor Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürü Ferhan Muntasır da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak etkinlik kapsamında Yemenli eski yıldız futbolcularla bir grup çocuğun maç yaptığını aktardı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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