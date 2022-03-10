UNICEF: Yemen'de eğitimden yoksun çocuk sayısı 6 milyona çıkabilir

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de eğitimden yoksun kalan çocuk sayısının 6 milyona çıkabileceği uyarısında bulundu.

UNICEF'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yemen'in ciddi bir eğitim kriziyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Açıklamada, " Yemen'de eğitimden mahrum kalan çocuk sayısının 6 milyona çıkabileceği ve bunun çocuklar için uzun vadede ciddi sonuçlara yol açacağı" uyarısında bulunuldu.

UNICEF Sözcüsü James Elder, 19 Ekim 2021'de yaptığı açıklamada, Yemen'in kuzey ve güney bölgelerinde yaptığı gözlemlerde çok sayıda çocuğun zor durumda olduğuna şahitlik ettiğini kaydetmişti.

Elder, "Gittiğim bölgelerde çocuk doktorları, öğretmenler ve hemşirelerle görüştüm. Bana anlattıkları hikayeler, ülkenin tam bir çöküşün eşiğinde olduğunu yansıtır cinsten idi." demişti.

Sözcü Elder, Yemen'deki insani krize sebep olan unsurların, "şiddetli çatışmalar, ekonomik çöküntü ile sağlık, beslenme, su, temizlik, güvenlik ve eğitim gibi sistemlerin mahvoluşu" ve "yetersiz kalan BM yardımları" olduğunu vurgulamıştı.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.