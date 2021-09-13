UNICEF: Yemen'de bir yıl içinde 17 binden fazla göçmen aileye hayat kurtarıcı yardım sağlandı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de bir yıl içinde 17 binden fazla göçmen aileye "hayat kurtarıcı yardım" ulaştırdıklarını duyurdu.

UNICEF'in Yemen ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Eylül 2020 ile Ağustos 2021 arasında, UNICEF ülke içinde yerinden edilmiş 17 bin 500'den fazla aileye hayat kurtaran yardımlar ve içme suyu sağladı." ifadesi kullanıldı.

Yardımların, Güney Kore'nin desteğiyle Hacce ve Hudeyde kentlerinde dağıtıldığı kaydedilen açıklamada, daha fazla detay bilgi verilmedi.

Yardımlar arasında özellikle yetersiz beslenme sıkıntısı yaşayan çocuklar için gıda desteği bulunduğu ifade ediliyor.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda 233 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.