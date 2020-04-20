UNICEF ve Microsoft'tan öğrenciler için dijital eğitim platformu Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Öğrenim Pasaportu adlı platformun eğitimlerine evden devam eden öğrencilere yardımcı olmak için tasarlandığını bildirdi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Microsoft, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen öğrenciler için dijital eğitim platformu kurdu. UNICEF tarafından yapılan açıklamada, Öğrenim Pasaportu (Learning Passport) adlı platformun eğitimlerine evden devam eden öğrencilere yardımcı olmak için tasarlandığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com