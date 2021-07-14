UNICEF ve ILO'dan Meclis'te "çocuk işçiliği" sunumu

UNICEF Türkiye Sosyal Politikalar Bölüm Başkanı Emre Üçkardeşler, Türkiye'de 720 bin çocuk işçi bulunduğunu belirterek "Tarımda çocuk işçiliği yoğun olarak var ama önceki döneme göre biraz daha azalmış durumda.

UNICEF Türkiye Sosyal Politikalar Bölüm Başkanı Emre Üçkardeşler, Türkiye'de 720 bin çocuk işçi bulunduğunu belirterek "Tarımda çocuk işçiliği yoğun olarak var ama önceki döneme göre biraz daha azalmış durumda." dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Çocuk Hakları Alt Komisyonu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı.

Komisyon Başkanı Katırcıoğlu, çocuk ve kadınla ilgili sorunlara tarafsız ve çözüm odaklı yaklaşımın önemine işaret ederek Türkiye'nin çocuk işçiliğiyle mücadelede önemli başarı katettiğini anlattı. Türkiye'nin PKK terör örgütü ile mücadele ettiğini, bu terör örgütünün faaliyetlerinden çocukların da olumsuz etkilendiğini aktaran Katırcıoğlu, çocukların "savaşçı" ve "terörist" olarak kullanılarak acı şekilde istismar edildiğini vurguladı. Türkiye'nin bu konuda ödediği bedelin karşılığı olmadığını dile getiren Katırcıoğlu, UNICEF ve BM'nin bu konuda çok daha kalıcı ve etkin rol almaları gerektiğini söyledi.

Katırcıoğlu, "Türkiye'nin özellikle Suriyeli misafirlerinin çocukları konusunda, çok fedakarca 10 yıldan fazla süredir verdiği destekler var. Bu konuda da UNICEF'in çok ciddi tavır alması gerekiyor. Projeler yapacağız; söylemler, raporlar oluşturacağız ama çözüm noktasında tüm taraflara çok ciddi yaptırım uygulaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Temel nedeni yoksulluk"

Toplantıda, UNICEF, ILO, Pikolo Derneği ve Çocuk Hakları Gönüllüleri Derneği yetkilileri, çocuk işçiliği konusunda yürüttükleri çalışmalar hakkında sunum yaptı.

UNICEF Türkiye Sosyal Politikalar Bölüm Başkanı Emre Üçkardeşler, Türkiye'de çocuk işçiliğiyle mücadele ettiklerini belirterek "Türkiye'de 720 bin çocuk işçi var. Tarımda çocuk işçiliği yoğun olarak var ama önceki döneme göre biraz daha azalmış durumda. Ülkemizde koruma altındaki mülteciler arasında çocuk işçiliği var. Bunun temel nedeni yoksulluk." diye konuştu.

Üçkardeşler, çocuk işçiliğinin temel nedenlerinin, yoksulluk, yetişkin aile bireylerinin işsizliği, eğitim ve koruma hizmetlerinden yararlanamama, mevzuatın eksiklikleri ve etkin uygulanamaması, bazı işverenlerin çocuk iş gücü talebi, çocuk işçiliğini normalleştiren ön kabuller olarak sıraladı.

UNICEF Türkiye olarak çocuk işçiliğiyle mücadele programı yürüttüklerine dikkati çeken Üçkardeşler, bu kapsamda temel hizmetlere erişim, beceriler ve istihdam edilebilirlik, kurumsal kapasite, toplumsal normlar, savunu ve kanıt temelli politikalara destek verilmesinin önemine işaret etti.

Şartlı Eğitim Yardımı'ndan 2017-2021 arasında 700 bine yakın mülteci çocuğun yararlandığını, bu kapsamda ailelere çocuk başına ödeme yapıldığını anlatan Üçkardeşler, çocuk işçiliğiyle mücadelede temel eğitim mevzuatı ile İş Kanunu'nun uyumlaştırılması, Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılmaları Hakkındaki Yönetmelik'in güncellenmesi, İş Kanunu'nun kapsamı dışında kalan 3 kişiden az çalışanı olan KOBİ'lerde çocuk işçiliğini önlemeye yönelik düzenlemenin yapılmasını önerdi. Bu konuda Türkiye Belediyeler Birliği ile çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Üçkardeşler, yerel yönetimlerin üstlenebileceği rolleri aktardı.

-"Yüzdelerde ciddi azalma var"

ILO Kıdemli Program Yöneticisi Nejat Kocabay, ILO'nun Türkiye'de çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda yürüttüğü çalışmaları sıralayarak "Çocuk işçiliği konusundaki başarılı çabanın sonuçlarını görüyoruz, yüzdelerde ciddi bir azalma var." diye konuştu.

Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Ulusal Eylem Planı'nda tüm tarafların yer aldığını ve sorunun çözümünde önem taşıdığını vurgulayan Kocabay, çocuk işçiliğiyle mücadelede aileye verilecek destek, işbirlikleri ve çözüm önerilerinin önemini vurguladı.

Mevsimlik tarımda çocuk işçiliğiyle mücadele ettiklerini kaydeden Kocabay, "Türkiye'de 200 binden fazla çocuğun tarımsal üretimde yer aldığı düşünüldüğünde 2 yıl içerisinde bunun yüzde 10'unu oluşturan 20 bin çocuğa doğrudan doğruya müdahale etmiş ve onların eğitim hayatında kalmasını sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman