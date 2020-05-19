UNICEF ve DSÖ: Libya'da aşı yetersizliği nedeniyle 250 bin çocuğun sağlığı tehlikede
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UNICEF ve DSÖ: Libya'da aşı yetersizliği nedeniyle 250 bin çocuğun sağlığı tehlikede

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Libya'da 1 yaşın altındaki 250 bin çocuğun sağlığının, aşı imkanlarının yetersizliği nedeniyle tehlikede olduğunu duyurdu.

UNICEF ve DSÖ: Libya'da aşı yetersizliği nedeniyle 250 bin çocuğun sağlığı tehlikede
19.05.2020 19:28 | Son Güncelleme: 19.05.2020 19:28

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Libya'da 1 yaşın altındaki 250 bin çocuğun sağlığının, aşı imkanlarının yetersizliği nedeniyle tehlikede olduğunu duyurdu.

UNICEF'in DSÖ ile yaptığı ortak açıklamada, Libya'da aşı malzemelerinin "kritik seviyedeki" yetersizliği nedeniyle 250 bin çocuğun hayat ve sağlığının "ciddi tehlikede" olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, aşı sorununun, ülkede devam eden silahlı çatışmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, sağlık hizmetlerindeki aksamalar, sürekli elektrik kesintileri ve temiz su yetersizliği gibi nedenlerle daha kötü duruma geldiği vurgulandı.

UNICEF ve DSÖ açıklamada, son iki ayda Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki kısıtlamalar nedeniyle aşı hizmetlerine ulaşımda yaşanan aksamaların, kızamık ve polio (çocuk felci) salgınlarının ortaya çıkma riskini arttırdığı uyarısında bulundu.

Açıklamada, 6 hastalıktan (difteri, tetanos, boğmaca, çocuk felci, hib ve viral hepatit B) koruyan hekzavalan aşısında, yenidoğan ve 9 aylık bebeklere uygulanan oral polio aşısında "şiddetli" yetersizlik olduğuna dikkat çekildi.

Ulaşılması zor çatışma bölgelerindeki çocukların daha fazla risk altında olduğu vurgulanan açıklamada, UNICEF ve DSÖ'nün özellikle mülteci ve ülke içinde yerinden edilmiş çocukların en temel aşı hizmetlerine ulaşamama riskinden ötürü de endişe duyduğuna yer verildi.

Açıklamada, eksiği giderecek aşı tedariği için kesintisiz ve eksiksiz fon akışının sağlanmasının acil ihtiyaç olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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