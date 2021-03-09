UNICEF Türkiye Direktörü Dominicis'in Kilis temasları

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Direktörü Regina de Dominicis, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Direktörü Regina de Dominicis, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Hüseyin Erkmen ile bir araya UNICEF Türkiye Direktörü Regina de Dominicis, ve beraberindeki heyet projeleri ele aldılar. Birden fazla UNICEF ile Kilis Belediyesi arasında ortaklaşa proje yürütülüyor. Başkan Yardımcısı Erkmen, "UNICEF Türkiye Direktörü Regina de Dominicis ve beraberindeki heyet belediyemizi ziyaret ettiğini ifade ederek, "Ziyaret sırasında Dominicis, belediyemizin yürüttüğü projenin örnek bir proje olduğu ve başka projelerde de bizlerle beraber olmaktan mutlu oldular" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı