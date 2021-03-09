UNICEF Türkiye Direktörü Dominicis'in Kilis temasları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

UNICEF Türkiye Direktörü Dominicis'in Kilis temasları

09.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:03
UNICEF Türkiye Direktörü Dominicis'in Kilis temasları

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Direktörü Regina de Dominicis, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Direktörü Regina de Dominicis, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Hüseyin Erkmen ile bir araya UNICEF Türkiye Direktörü Regina de Dominicis, ve beraberindeki heyet projeleri ele aldılar. Birden fazla UNICEF ile Kilis Belediyesi arasında ortaklaşa proje yürütülüyor. Başkan Yardımcısı Erkmen, "UNICEF Türkiye Direktörü Regina de Dominicis ve beraberindeki heyet belediyemizi ziyaret ettiğini ifade ederek, "Ziyaret sırasında Dominicis, belediyemizin yürüttüğü projenin örnek bir proje olduğu ve başka projelerde de bizlerle beraber olmaktan mutlu oldular" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan Esra Dermancıoğlu
Spor Mustafa Er Mesut Bakkal Ali Şansalan Mete Kalkavan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: UNICEF Türkiye Direktörü Dominicis'in Kilis temasları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 15:06:58. #1.16#
title