UNICEF: Türkiye'de Suriyeli mülteci çocukların kayıp nesil olmamaları için size ihtiyacı var

UNICEF: Türkiye'de Suriyeli mülteci çocukların kayıp nesil olmamaları için size ihtiyacı var

UNICEF Türkiye Milli Komitesi "Türkiye’de Suriyeli mülteci çocukların kayıp nesil olmamaları için size ihtiyacı var" sloganıyla bir yardım kampanyası başlattı.

09.09.2019 17:30
UNICEF: Türkiye'de Suriyeli mülteci çocukların kayıp nesil olmamaları için size ihtiyacı var

UNICEF Türkiye Milli Komitesi "Türkiye'de Suriyeli mülteci çocukların kayıp nesil olmamaları için size ihtiyacı var" sloganıyla bir yardım kampanyası başlattı.


1.6 milyon Suriyeli çocuğun kayıp kuşak olmasının önüne geçmenin tek yolu eğitimdir diyen UNICEF, hayırseverlerden bağış kampanyasına yardım yapmalarını istiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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