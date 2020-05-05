UNICEF'ten 'Yurdunda kayıp' raporu: 2019'da 19 milyon çocuk yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM), dünyada 2019'da 46 milyon kişinin yaşadığı ülkede yerinden edildiğini, bunların 19 milyonunun çocuk olduğunu bildirdi.