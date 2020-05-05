UNICEF'ten 'Yurdunda kayıp' raporu: 2019'da 19 milyon çocuk yerinden edildi
05.05.2020 13:38 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:38
Birleşmiş Milletler (BM), dünyada 2019'da 46 milyon kişinin yaşadığı ülkede yerinden edildiğini, bunların 19 milyonunun çocuk olduğunu bildirdi.
Birleşmiş Milletler (BM), dünyada 2019'da 46 milyon kişinin yaşadığı ülkede yerinden edildiğini, bunların 19 milyonunun çocuk olduğunu bildirdi.
BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, doğal afetler ile iç savaş ve çatışma koşulları nedeniyle kendi ülkelerinde yurtlarından göçmek zorunda kalanların durumunu elen alan "Yurdunda Kayıp" başlıklı rapor yayımladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com