UNICEF'ten Sudan'da kalkınma ve sağlık projelerine 6 milyon dolar destek

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'ın doğusundaki kalkınma projeleri için 6 milyon dolar ayırdığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'ın doğusundaki kalkınma projeleri için 6 milyon dolar ayırdığını duyurdu.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre, UNICEF ile doğudaki Kızıldeniz eyalet yönetimi, kalkınma projelerinde kullanılmak üzere 6,1 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

UNICEF Kızıldeniz Temsilcisi Vidad Osman, destek planının kalkınma hizmetleri, salgınlarla mücadele, acil sağlık durumlarına müdahale ve savunmasız grupları desteklemeyi kapsadığını söyledi.

UNICEF, bu ay Mavi Nil ve Güney Darfur eyaletleri ile de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ve kalkınma projelerinde kulanılmak üzere 18 milyon dolarlık destek anlaşması imzalamıştı.

Sudan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede şu ana kadar 375 Kovid-19 vakası görüldü. Salgın nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi iyileşti.

Kaynak: AA