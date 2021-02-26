UNICEF'ten Nijerya'da kaçırılan kız çocuklarının derhal serbest bırakılması çağrısı
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UNICEF'ten Nijerya'da kaçırılan kız çocuklarının derhal serbest bırakılması çağrısı

26.02.2021 22:15 | Son Güncelleme: 26.02.2021 22:18
UNICEF'ten Nijerya'da kaçırılan kız çocuklarının derhal serbest bırakılması çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nijerya'nın Zamfara eyaletindeki yatılı okula düzenlenen saldırıda kaçırılan kız öğrencilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nijerya'nın Zamfara eyaletindeki yatılı okula düzenlenen saldırıda kaçırılan kız öğrencilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

UNICEF'ten yapılan yazılı açıklamada, Nijerya'da kaçırılan kız çocuklarının durumundan endişe duyulduğu bildirildi.

UNICEF Nijerya Temsilcisi Peter Hawkins ise "Nijerya'da okul çocuklarına yönelik başka bir acımasız saldırıya öfkeliyiz ve üzgünüz. Bu durum çocuk haklarının çirkin bir ihlali ve çocuklar için korkunç bir tecrübe." değerlendirmesinde bulundu.

Zamfara eyaletindeki yatılı okula düzenlenen saldırıyı kınayan Hawkins, saldırıda kaçırılan kız çocuklarının derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı. Hawkins, Nijerya hükümetine de kaçırılan kız çocuklarının güvenli bir şekilde serbest bırakılmasını ve Nijerya'daki diğer tüm okul çocuklarının güvenliğinin sağlanması için adımlar atması çağrısında bulundu.

Zamfara Polis Komiseri Abutu Yaro, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin sabah erken saatlerde eyaletin Jangebe bölgesindeki bir kız lisesine saldırı düzenlediğini açıklamış, saldırının ardından yapılan yoklamada 317 kız öğrencinin kaybolduğunu fark ettiklerini belirtmişti.

Öte yandan ulusal basında çıkan haberlerde, 550 kız öğrencinin kaçırıldığı, 50 öğrencinin de kaçmayı başardığı öne sürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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