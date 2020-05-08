UNİCEF'ten kritik uyarı: Dünya genelinde 116 milyon bebek doğacak

Birleşmiş Milletler (BM), İngiltere'de koronavirüsün (Covid-19) başladığı günden itibaren 9 ay içerisinde 643 bin bebeğin dünyaya geleceğini ve bunun da ülkedeki annelik hizmetlerinin önemli ölçüde zorlanacağı uyarısında bulunurken, dünya çapında ise tahmini olarak 116 milyon bebeğin...