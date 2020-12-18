UNICEF'ten 2021'de 92 ülkeye ayda 850 ton Kovid-19 aşısı dağıtabileceği önerisi
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UNICEF'ten 2021'de 92 ülkeye ayda 850 ton Kovid-19 aşısı dağıtabileceği önerisi

18.12.2020 22:31 | Son Güncelleme: 18.12.2020 22:34
UNICEF'ten 2021'de 92 ülkeye ayda 850 ton Kovid-19 aşısı dağıtabileceği önerisi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2021 yılında mevcut olması durumunda 92 ülkeye ayda 850 ton yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının taşınmasını ve dağıtımını yapabileceğini bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2021 yılında mevcut olması durumunda 92 ülkeye ayda 850 ton yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının taşınmasını ve dağıtımını yapabileceğini bildirdi.

UNICEF'ten yapılan açıklamada, Kovid-19 aşısı sağlanması durumunda örgütün dağıtım için "tarihi" bir girişim üstlenebileceği belirtildi.

Mevcut olması durumunda UNICEF'in düşük ve düşük orta gelirli 92 ülkeye ayda 850 ton aşıyı taşıyıp dağıtabileceği ifade edilen açıklamada, UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore, "Ürkütücü bir görev ve risk yüksek ama bunu üstlenmeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu miktarın UNICEF'in her ay taşıdığı ortalama aşı miktarından iki kat fazla olduğuna işaret edilen açıklamada, örgütün küresel hava taşımacılığı kapasitelerini ve ulaşım rotalarını incelediği ve 850 ton aşının 70 milyon dolar maliyetle taşınmasının mümkün olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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