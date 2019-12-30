UNICEF: Son 10 yılda çocukları hedef alan 170 bin ihlal gerçekleşti
UNICEF, 2010’dan bu yana çatışma ortamlarındaki çocukların karşılaştığı ve kayıt altına alınmış 170 bini aşkın ağır ihlalin yaşandığını bildirdi. Bu, günde ortalama 45 saldırı ya da ihlal anlamına geliyor
30.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:02
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünyanın birçok noktasındaki çatışmaların artması nedeniyle çocukların ağır bedeller ödemeye devam ettiğini bildirdi.
Örgüt, geçen 10 yılda çocuklara yönelik 170 bin hadisenin kayıtlara geçtiğini, bu rakamın günde en az 45 çocuğun hakkının ihlali anlamına geldiğini dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com