Unıcef Sergisi İzto'da

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Milli Komitesi'nin 60. Yıl Fotoğraf Sergisi İzmir Ticaret Odası (İZTO) salonlarında İzmirlilerle buluşuyor.

UNICEF'ten yapılan açıklamaya göre, İhsan Doğramacı'dan Günümüze (1958 - 2018 ) UNICEF Türkiye Milli Komitesi konulu sergi, 60 yılda "Her Çocuk İçin" mottosuyla gerçekleştirdiği çalışmaları kapsıyor.

Türkiye'de beslenme ve sağlık projelerinin ardından devam eden eğitime destek kampanyaları, kız ve erkek çocuklar arasında eğitimde eşitlik, engelli çocuklar, çocuk dostu şehirler, çalışan çocuklar, Türkiye'deki Suriyeli çocuklara ilişkin faaliyetlerini içeren sergide 700'ün üzerinde fotoğraf izlenime açık olacak.

UNICEF Türkiye Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk'un açacağı sergi 12-16 Kasım tarihleri arasında gezilebilecek.