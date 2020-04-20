UNICEF salgınla durumu daha da kötüleşen Ortadoğu ve Afrika'daki çocuklar için ek bütçe talep etti UNICEF salgın nedeniyle risk altında olan Ortadoğu'daki çocuklar için daha fazla yardım gerektiğini duyurdu.

UNICEF salgın nedeniyle risk altında olan Ortadoğu'daki çocuklar için daha fazla yardım gerektiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler'in çocuklar için projeler geliştiren ve insani yardım fonları oluşturan UNICEF, pazartesi günü Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da salgından kötü şekilde etkilenen yerlerdeki çocuklara yardım edebilmek için 92,4 milyon dolar ek bütçe talep etti. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com