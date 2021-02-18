UNICEF: Nijerya'da silahlı kişilerin öğrencileri kaçırılması çocuk hakkı ihlali
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UNICEF: Nijerya'da silahlı kişilerin öğrencileri kaçırılması çocuk hakkı ihlali

18.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:08
UNICEF: Nijerya'da silahlı kişilerin öğrencileri kaçırılması çocuk hakkı ihlali

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Nijerya Temsilcisi Peter Hawkins, ülkenin Niger eyaletinde, silahlı kişilerin yatılı okula düzenlediği saldırıda öğrencileri kaçırmasını "çocuk hakkı ihlali" olarak niteledi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Nijerya Temsilcisi Peter Hawkins, ülkenin Niger eyaletinde, silahlı kişilerin yatılı okula düzenlediği saldırıda öğrencileri kaçırmasını "çocuk hakkı ihlali" olarak niteledi.

Hawkins, yaptığı yazılı açıklamada, dün Niger eyaletindeki Kagara Devlet Bilim Kolejine silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda öğrencilerin kaçırılmasını kınadı.

Çocukların her zaman evde ve okulda kendilerini güvende hissetmesi gerektiğine işaret eden Hawkins, "Öğrencilerin kaçırılması çocuk hakkı ihlalidir." ifadesini kullandı.

Hawkins, UNICEF'in kaçırılan öğrencilerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılmasını talep ettiğini bildirdi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, kaçırılan öğrencilerin ve okul personelinin derhal serbest bırakılması için silahlı kuvvetler ve polise harekete geçmeleri talimatı vermişti.

Silahlı kişiler dün Niger eyaletindeki Kankara bölgesinde yatılı okula saldırı düzenleyerek 27 öğrenci ile 3'ü öğretmen 15 sivili kaçırmış ve 2 öğrenciyi öldürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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