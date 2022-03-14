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UNICEF: Milyonlarca Yemenli açlığa sürükleniyor

AA - Güncel
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Hastanede tedavi gören çocuklardan görüntüler SANA - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), kriz içindeki Yemen'de acil önlem alınmazsa milyonlarca kişinin açlıkla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

Hastanede tedavi gören çocuklardan görüntüler SANA - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), kriz içindeki Yemen'de acil önlem alınmazsa milyonlarca kişinin açlıkla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu. Ülkede, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında, 7 yılı aşkın süredir devam eden iç savaş nedeniyle ortaya çıkan insani kriz derinleşiyor. Yetersiz beslenme sorunu yaşayan Yemenli çocuklar, başkent Sana'da Sabeen Hastanesi'ndeki Yetersiz Beslenmeyle Mücadele bölümünde kısıtlı imkanlarla tedavi görüyor.

UNICEF: Milyonlarca Yemenli açlığa sürükleniyor

UNICEF: Milyonlarca Yemenli açlığa sürükleniyor

UNICEF: Milyonlarca Yemenli açlığa sürükleniyor

AA / Güncel

Çocuklara Yardım Fonu, Birleşmiş Milletler, Yemen, 112, Güncel, Haberler

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