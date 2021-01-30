UNICEF, Lübnan'daki protestolarda 70 çocuğun yaralanmasından endişeli
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UNICEF, Lübnan'daki protestolarda 70 çocuğun yaralanmasından endişeli

30.01.2021 23:39 | Son Güncelleme: 30.01.2021 23:42
UNICEF, Lübnan'daki protestolarda 70 çocuğun yaralanmasından endişeli

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Lübnan'da geçen hafta güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 70 çocuğun yaralanmasından endişe duyduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Lübnan'da geçen hafta güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 70 çocuğun yaralanmasından endişe duyduğunu açıkladı.

UNICEF Lübnan Ofisi Temsilcisi Yukie Mokuo, yaptığı yazılı açıklamada, "Trablusşam'da güvenlik güçleri ile göstericiler arasında devam eden çatışmalar, çocuklar arasında kabul edilemez kayıplara neden oluyor." ifadesini kullandı.

Sağlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre gösterilerde 70 çocuğun yaralandığını belirten Mokuo, çocukların yaralanmasından endişe duyduğunu dile getirdi.

Mokuo, UNICEF'in ortaklarıyla birlikte Trablus'ta sahada olup bitenleri takip ettiğini belirtti.

Kovid-19 vakalarındaki artışın önüne geçmek için 14 Ocak'ta hayata geçirilen 10 günlük olağanüstü halin uzatılmasına ve yaşanan ekonomik krize tepki olarak Trablusşam'da 25 Ocak'ta başlayan protesto eylemleri, üçüncü gününde (28 Ocak'ta) güvenlik güçleri ile şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Göstericiler ile güvenlik güçleri arasındaki saatlerce süren olaylarda 226 kişi yaralanmıştı.

Ülkedeki ekonomik ve siyasi durum

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

İşsizliğin yüzde 35'i, yoksulluğun yüzde 50'yi aştığı ülke, Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla ekonomik açıdan daha da zor duruma düştü.

Siyasi güçler ile yöneticileri, ülkedeki mevcut ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Ülkede siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 10 Ağustos 2020'den bu yana yeni hükümet kurulamıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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