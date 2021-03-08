UNICEF: Kovid-19 salgını gelecek 10 yılda çocuk evliliklerinde 10 milyon daha artışa neden olabilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

UNICEF: Kovid-19 salgını gelecek 10 yılda çocuk evliliklerinde 10 milyon daha artışa neden olabilir

08.03.2021 22:31 | Son Güncelleme: 08.03.2021 22:34
UNICEF: Kovid-19 salgını gelecek 10 yılda çocuk evliliklerinde 10 milyon daha artışa neden olabilir

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Çocuklara yardım Fonu (UNICEF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden okulların kapanması, ekonomik zorluklar ve ailelerin kaybedilmesinin savunmasız kız çocuklarının çocuk yaşta evliliğe maruz kalma riskini artırdığı ve gelecek 10 yılda 10 milyon...

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Çocuklara yardım Fonu (UNICEF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden okulların kapanması, ekonomik zorluklar ve ailelerin kaybedilmesinin savunmasız kız çocuklarının çocuk yaşta evliliğe maruz kalma riskini artırdığı ve gelecek 10 yılda 10 milyon çocuk evliliğinin daha meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

UNICEF, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yayımladığı yeni analizinde, pandeminin çocuk yaşta evlilikleri artırabileceği riskine dikkati çekti.

Salgın öncesinde bile 100 milyon kız çocuğunun çocuk yaşta evlilik riskiyle karşı karşıya olduğunu bildiren UNICEF, salgın yüzünden zor durumda olan milyonlarca kız çocuğunun durumunun daha da kötüye gittiği ve gelecek 10 yılda çocuk yaşta evliliklerde 10 milyon daha artış yaşanabileceği uyarısı yaptı.

UNICEF Direktörü Henrietta Fore ise okulların kapanmasının, çocukların arkadaş çevresinden uzak kalmasının, artan yoksulluğun, ailede yaşanan kayıpların ve hamileliğin "dünyanın hali hazırda söndürmeye çalıştığı çocuk evliliği yangınını körüklediği" değerlendirmesinde bulundu.

UNICEF'e göre yaklaşık 650 milyon kadının çocuk yaşta evlendirildiği tahmin ediliyor ve çocuk yaşta evliliklerin yarısı Bangladeş, Brezilya, Etiyopya, Hindistan ve Nijerya'da yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Hulusi Akar Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Pelin Öztekin Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Şansalan Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: UNICEF: Kovid-19 salgını gelecek 10 yılda çocuk evliliklerinde 10 milyon daha artışa neden olabilir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 22:35:54. #1.14#
title