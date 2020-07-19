UNICEF, Kovid-19'la mücadele için Yemen'e ilaç gönderdi
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UNICEF, Kovid-19'la mücadele için Yemen'e ilaç gönderdi

Yemen'in yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek için ilaç taşıyan Birleşmiş Milletler (BM) uçağı Aden'e ulaştı.

UNICEF, Kovid-19'la mücadele için Yemen'e ilaç gönderdi
19.07.2020 15:49 | Son Güncelleme: 19.07.2020 16:15

Yemen'in yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek için ilaç taşıyan Birleşmiş Milletler (BM) uçağı Aden'e ulaştı.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Yemen Ofisinin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre UNICEF, Kovid-19'la mücadele için Yemen'e ilaç gönderdi.

Açıklamada, 20 ton ilaç taşıyan uçağın dün Aden Havalimanı'na ulaştığı aktarıldı.

Ayrıca UNICEF'in Kovid-19 salgına odaklanmasının yanı sıra hayat kurtaran sağlık programlarına devam ettiği kaydedildi.

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi, virüs sebebiyle 440 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının 1576'ya yükseldiğini açıklamıştı.

Söz konusu rakamlar, Yemen hükümetinin kontrolünde olan bölgelerdeki vakaları kapsarken Husilerin elindeki bölgeleri içermiyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korunmaya muhtaç durumda.

Kaynak: AA

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