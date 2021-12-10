UNICEF'in kuruluşunun 75'inci yılı kutlandı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilcisi Regina de Dominicis, dünya nüfusunun yarısına denk gelen 1 milyar çocuğun iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerde yaşamlarını sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

UNICEF'in 75. kuruluş yıl dönümü "Şimdi Harekete Geç! İklim Değişikliği ve Çocuklar" temasıyla CerModern'de açılan sergiyle kutlandı.

Sergiye, yerli ve yabancı ziyaretçiler ile çocukların yanı sıra sanatçı Hadise katıldı.

Etkinlikte konuşan Dominicis, UNICEF'in 75 yıl önce 2. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında kriz zamanlarında faaliyetlerine başladığını söyledi.

Bu süreçte genç, çocuklar, ortaklar ve bağışçılarla beraber çok yol kat ettiklerini kaydeden Dominicis, eğitim, sağlık ve çocuk hakları gibi alanlarda birlikte çalıştıklarını dile getirdi.

Dominicis, iki yıldır "UNICEF'in kurulmasına sebep olan kriz gibi çok büyük bir kriz" yaşadıklarını ve bu çerçevede sorunların üstesinden hep beraber gelmeye çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz dönemde kaydettiğimiz bütün gelişmeleri olumsuz yönde etkileyen bu kriz neredeyse inanılmayacak bir rakam olan 100 milyonun üzerinde çocuğun yoksulluk eşiğine gelmesine sebebiyet verdi. Dünya üzerindeki çocuk nüfusunun yarısına denk gelen tahminen 1 milyar çocuk da iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor."

Dünyanın her yerinde sosyoekonomik eşitsizliklerin arttığına işaret eden Dominicis, bunun en fazla özellikle dünyadaki en kırılgan durumdaki çocukları etkilediğini vurguladı.

Dominicis, UNICEF'in tüm dünyada ortaklarıyla birlikte herkese aşı sağlamaya, öğrenmede devrim yaratmaya, ruh sağlığına ve ayrımcılığa karşı yatırım yapmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Çocuklar ve gençler için bu yatırıma öncelik vererek, küresel kapsayıcı bir iyileşmeyi, her kız çocuğu ve her çocuk için hakların hayata geçirilmesini güvence altına alabileceklerini anlatan Dominicis, bunu çocuklar için yapmaları gerektiğine dikkati çekti.

Dominicis, Türkiye'de UNICEF'in 1951'den beri hükümetle çok yakın bir şekilde çalıştığını aktararak, geçen 70 yılda sivil toplum ortakları ve özel sektör ile iş birliği içinde bu gündemi gerçekleştirmeye devam ettiğini kaydetti.

AA / Sıtkı İlanbey - Son Dakika Haberleri

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