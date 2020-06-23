UNICEF'in Kovid-19'la mücadele için yolladığı tıbbi yardım Yemen'e ulaştı Yemen'deki Husiler, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek için yolladığı tıbbi yardım malzemelerini taşıyan kargo uçağının Sana Havalimanı'na indiğini duyurdu.

Yemen'deki Husiler, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek için yolladığı tıbbi yardım malzemelerini taşıyan kargo uçağının Sana Havalimanı'na indiğini duyurdu.

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, UNICEF'in Kovid-19 ile mücadeleye destek için yolladığı 19 tonluk medikal yardım Sana Havalimanı'na ulaştı.

Haberde, medikal malzemelerin Kovid-19 riskine karşı dezenfekte edildiği aktarıldı.

Yemen'de hükümetin kontrolündeki bölgelerde bugüne kadar Kovid-19 sebebiyle 257 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 967 vaka tespit edilirken, 350 kişi iyileşerek taburcu edildi.

Husiler ise, şimdiye kadar 4 kişinin virüse yakalandığını, 1 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA