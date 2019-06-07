UNICEF'in 'çocuk damat' raporu: 115 milyon erkek küçük yaşta evlendi
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), çocuk evlilikleri üzerine yaptığı araştırmada dünyada 115 milyon erkeğin küçük yaşlarda evlendirildiğini ortaya koydu. Bunlardan 23 milyonu 15'ten küçük yaşta "çocuk damat" oldu.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), çocuk evlilikleri üzerine yaptığı araştırmada dünyada 115 milyon erkeğin küçük yaşlarda evlendirildiğini ortaya koydu. Bunlardan 23 milyonu 15'ten küçük yaşta "çocuk damat" oldu.
82 ülkeden alınan veriler kullanılarak yapılan araştırma, çocuk yaşta evliliğin erkeklerde de yaygın olduğunu gösteriyor. Sahra altı Afrikası, Güney Amerika, Karayipler, Güney ve Doğu Asya, Pasifikleri de kapsayan birçok ülkede erkek çocuklar, erken yaşta evlendiriliyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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