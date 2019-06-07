UNICEF: Dünyada 10 yılda yaklaşık 115 milyon erkek çocuk yaşta evlendi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünyada çocuk yaşta evlenen erkeklere yönelik ilk kapsamlı raporunu yayımladı. Raporda, çocuk yaşta evlenen erkeklerin sayısının 115 milyona yakın olduğu belirtildi.

82 ülkenin 2007-2017 dönemine ait verilerin incelendiği rapora göre, 15 yaşına basmadan evlenen erkeklerin sayısı da 23 milyona yakın.

Raporda Türkiye'ye ilişkin herhangi bir veri ise yer almadı.

UNICEF, çocuk yaşta evliliklerin sadece kızların değil erkeklerin de çocukluklarının çalınması anlamına geldiğine dikkat çekti.

'Eğitim hayatını ve mesleki fırsatları yarıda bırakmak anlamına geliyor'

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, çocuk yaşta evlenen erkeklerin, hazır olmamalarına rağmen yetişkinlere ait sorumlulukları almaya zorlandığını söyledi.

Fore, "Erkeklerde erken evlilik, erken yaşta baba olmak ve evin maddi yükünü göğüslenmek, eğitim hayatını ve mesleki fırsatları yarıda bırakmak anlamına geliyor" dedi.

Raporda öne çıkan başlıklar şöyle:

Dünya liderleri, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında 2030 itibarıyla çocuk yaşta evliliklere son verme vaadinde bulunmuşlardı.

Erken yaşta evliliklere ilişkin şu ana dek yayımlanan raporların çoğu ise kız çocuklarına odaklanıyordu.

Yasal evlilik yaşı dünyada ülkelere göre değişiyor. Türkiye'de bu yaş 18.

Türkiye'de 17 yaşına basan çocuklar ailelerinin veya yasal vasilerinin izniyle evlenebiliyor.

16 yaşındaki çocukların evlenebilmeleri içinse "istisnai durumlarda ve hayati önem arz eden bir gerekçenin olması şartıyla'" mahkemeden özel izin alınması gerekiyor.