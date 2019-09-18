UNICEF Direktöründen dünya çocuklarına mektup: Gelecekten umutlu olmanız için 8 neden

18.09.2019 17:45

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Genel Direktörü Henrietta H. Fore, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin 30. yıl dönümünde dünya çocuklarına mektup yazdı. Mektupta çocuklara gelecekleri için neden hala umut olduğunu açıkladı.



UNICEF'in yayımladığı "Dünya Çocuklarına Mektup, Bir sonraki kuşak hakkında endişeli ve umutlu olmamın 8 nedeni" başlıklı açık mektupta Fore, sözleşmenin kabulü sonrası geçen 30 yılda çocuk haklarına dair kazanımları anlattı. Euronews.com'da Görüntüle